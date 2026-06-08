La fédé brésilienne donne des nouvelles de Neymar

À ça de savoir ce qu’il a mangé au petit déj. La fédération brésilienne donne des news de Neymar, touché à un mollet à quelques jours de l’entrée en lice du Brésil, dimanche prochain face au Maroc. Dans un communiqué, la CBF a précisé que « l’examen a révélé une bonne évolution de son traitement, conforme aux attentes ». De quoi faire espérer tous les fans de l’ancien joueur du PSG, qui n’a plus rejoué avec la Seleção depuis trois ans.

Toujours incertain face au Maroc

« Neymar poursuivra son processus de rééducation et de préparation physique, tel que défini par l’équipe médicale », a poursuivi la fédé brésilienne. Un flou donc entretenu sur la participation ou non de Neymar à l’un des premiers gros chocs de la Coupe du monde face aux Lions de l’Atlas. Au vu du discours, l’attaquant de Santos a quand même bon espoir de participer aux deuxième et troisième matchs de groupe, contre Haïti puis l’Écosse.

Encore faut-il qu’Ancelotti lui donne du temps de jeu…

Un défenseur brésilien est forfait pour le Mondial