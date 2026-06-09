L’Iran n’a pas reçu de places pour ses supporters et accuse les États-Unis

Les ricochets de la guerre. La Fédération iranienne est montée au créneau ce mardi pour faire part de son incompréhension concernant les quotas de tickets pour ses supporters. Cette dernière accuse les États-Unis de lui avoir retiré ses précieux billets et dénonce une « entrave » à la présence des fans iraniens. « À moins de trois jours du coup d’envoi, les États-Unis empêchent une nouvelle fois les supporters iraniens d’assister aux matchs de poule de l’équipe nationale », a reproché la fédération iranienne dans un communiqué.

Une manœuvre contraire au règlement de la FIFA

L’Iran invoque ainsi une règle érigée par la FIFA, prévoyant l’attribution de 8% des places pour chaque match aux fédérations à l’affiche de ces rencontres, qui peuvent ensuite être revendues ou attribuées aux supporters. La fédération iranienne s’est dite « dans l’incapacité de fournir le moindre billet à ses supporters » après que « le quota accordé à la Fédération iranienne a été retiré de manière inattendue ».

Les États-Unis et leur sens de l’accueil…

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