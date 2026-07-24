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Como frappe aussi fort sur le mercato féminin

JF
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Como frappe aussi fort sur le mercato féminin

Como met aussi des biftons dans le foot féminin. Meilleure buteuse et meilleure passeuse du championnat italien avec l’Inter l’an dernier, la Belge Tessa Wullaert change de crémerie. À 33 ans, celle qui compte 105 buts en sélection rejoint donc un projet ambitieux, alors que Como a terminé à la huitième place l’an dernier, pour sa première saison dans l’élite.

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Selon plusieurs médias belge (DAZN Belgique, RTBF), ce transfert fera d’elle la joueuse la mieux payée du championnat italien. Machine à buts depuis le début de sa carrière, à l’Inter, Wolfsburg, Manchester City, Anderlecht ou au Fortuna Sittard, elle devient d’office le visage féminin du projet Como.

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JF

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