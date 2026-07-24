L'OM continue son dégraissage en laissant filer un joueur à Hambourg

L’effectif olympien prépare son summer body à force de dégraisser. Après les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ainsi que les retours de prêts de Benjamin Pavard, Arthur Vermeeren et Ethan Nwaneri, c’est Bilal Nadir qui s’en va à Hambourg, où il signe librement jusqu’en 2030.

Une quarantaine de matchs avec l’OM

Le milieu de terrain marocain (2 sélections avec les Espoirs, une convocation avec les A) rejoint les derniers 13es de Bundesliga, remontés en 2025 après sept saisons passées au deuxième échelon allemand.

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Après trois saisons professionnelles à l’OM, le joueur de 22 ans, formé et né à Nice, n’a jamais réussi à s’imposer en tant que titulaire indiscutable dans l’entrejeu phocéen (40 matchs de Ligue 1, 4 de Ligue des champions).

Dans l’effectif du club double champion d’Europe (C1 en 1983 et C2 en 1977), il retrouve trois anciens de Ligue 1 : le Rémois Martin Adeline, les Rennais Albert Grønbaek et Warmed Omari.

En bourg français.

Un choc pour l'OM au Vélodrome avant la reprise de la Ligue 1