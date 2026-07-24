Trois pays du Sahel pour organiser la CAN 2032 ?

Vu que c’est la mode (et que ça coûte tellement de ronds). Les trois pays qui forment l’Alliance des États du Sahel (AES) (Mali, Niger, Burkina Faso) ont fait partie de leur envie de coorganiser la Coupe d’Afrique des nations 2032 (CAN), alors que la Confédération africaine de football (CAF) vient tout juste de lancer la campagne d’attribution.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, aurait « apprécié cette initiative fondée sur une vision de coopération régionale et encouragé les trois pays à poursuivre leurs efforts » , selon un communiqué de la fédé nigérienne, relayé par RFI .

Une question de politique et de sécurité

Si cette candidature a été saluée par Patrice Motsepe, la situation politique et sécuritaire de la région reste une interrogation : « Je pense qu’il faut faire face à la réalité. Et bien sûr, la démocratie, la liberté d’expression et des élections régulières, c’est non négociable, c’est essentiel, explique-t-il lors d’une conférence de presse. Mais je me rendrai dans ces pays pour discuter de la partie football. Et bien sûr, la décision concernant le lieu où se déroulera la Coupe d’Afrique des nations reviendra au Comité exécutif de la CAF. »

Faisant face à de grosses crises sécuritaires notamment liées à la présence d’Al-Qaïda et de l’État islamique dans le Sahel, Patrice Motsepe a assuré que le trio avait autant de chances que les autres mais que « les questions de sûreté et de sécurité sont des questions auxquelles nous devrons répondre ».

Il faudrait déjà connaître le vainqueur de l’édition 2026.

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