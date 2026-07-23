S’abonner au mag
  • France
  • Stade rennais

Un pilier du Stade rennais opéré à la suite d’une fracture du nez

TM
3 Réactions
Un pilier du Stade rennais opéré à la suite d’une fracture du nez

Aïe. Valentin Rongier risque de rater une partie de la préparation du Stade rennais. Le milieu de terrain et capitaine des Rouge et Noir s’est fracturé le nez mardi à l’entraînement. Le club breton a annoncé que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est fait opérer mercredi, avec succès.

Embed t.co

Pas de date de retour

Si Rennes a précisé que le milieu de terrain resterait « auprès du groupe jusqu’à la fin du stage à Dinard », le club n’a en revanche donné aucune indication sur la durée de son indisponibilité. En règle générale, une fracture du nez nécessitant une intervention chirurgicale entraîne une absence comprise entre un et trois mois, selon la gravité de la blessure et la récupération du joueur. Impossible donc de savoir si Rongier sera en mesure de disputer la première journée de Ligue 1 face au PSG, le 23 août prochain.

Au moins, il portera un beau masque à son retour.

Rennes prête un ancien du Barça

TM

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

TSUGI RAVES

à partir de 30€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.