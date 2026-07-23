Un pilier du Stade rennais opéré à la suite d’une fracture du nez

Aïe. Valentin Rongier risque de rater une partie de la préparation du Stade rennais. Le milieu de terrain et capitaine des Rouge et Noir s’est fracturé le nez mardi à l’entraînement. Le club breton a annoncé que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est fait opérer mercredi, avec succès.

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Pas de date de retour

Si Rennes a précisé que le milieu de terrain resterait « auprès du groupe jusqu’à la fin du stage à Dinard », le club n’a en revanche donné aucune indication sur la durée de son indisponibilité. En règle générale, une fracture du nez nécessitant une intervention chirurgicale entraîne une absence comprise entre un et trois mois, selon la gravité de la blessure et la récupération du joueur. Impossible donc de savoir si Rongier sera en mesure de disputer la première journée de Ligue 1 face au PSG, le 23 août prochain.

Au moins, il portera un beau masque à son retour.

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