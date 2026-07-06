From Brittany to Brittany. Après avoir notamment attiré deux porteurs de brassard de Ligue 1, Rennes s’offre les services d’Eliezer Mayenda. Outre le fait de posséder un patronyme aussi stylé que les Mondialistes Orlando Gill et Crysencio Summerville, l’attaquant espagnol de 21 ans possède déjà un joli CV.

Le troisième transfert le plus cher de Rennes

Il sort de trois saisons à Sunderland, agrémentées notamment d’une montée en Premier League. Il avait alors donné à So Foot un bel entretien. L’occasion d’y apprendre qu’il a grandi en région parisienne, a été formé à Sochaux et qu’il se faisait gronder par ses profs parce qu’il faisait du catch en cours de gym. Elyezer Mayenza s’engage jusqu’en 2031 en Bretagne. Le montant du transfert avoisine les 22 millions d’euros, ce qui place l’international jeunes espagnol au troisième rang des recrues les plus onéreuses de l’histoire du Stade rennais, derrière Amine Gouiri et Jérémy Doku.

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Deux mondialistes.

Le Stade rennais fait un gros coup