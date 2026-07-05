Trump fait des papouilles à la FIFA

Éternel cirque. Alors que la FIFA s’est une nouvelle fois mise à genoux devant les États-Unis et cette fois-ci l’équipe nationale, en supprimant la suspension de Folarin Balogun pour le huitième de finale face à la Belgique, voilà que Donald Trump a remercié ses toutous préférés.

Sur son réseau social Truth, le président américain a ainsi fait part de sa satisfaction : « Merci à la FIFA pour avoir fait ce qui était juste et inversé une grand injustice ». De la part d’un mec qui ne connaît peut-être même pas la règle du hors-jeu, c’est fort. De son côté, Gianni Infantino doit être tout content d’avoir marqué des points auprès de son crush !

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Selon le journaliste Ben Jacobs, la Maison Blanche aurait même directement contacté la FIFA et son président pour interférer dans cette histoire…

Si avec tout ça Rudi Garcia ne nous pond pas une conférence de presse historique, on ne sait plus quoi faire.

Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent