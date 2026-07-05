S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • États-Unis-Belgiue

Trump fait des papouilles à la FIFA

JF
60 Réactions
Trump fait des papouilles à la FIFA

Éternel cirque. Alors que la FIFA s’est une nouvelle fois mise à genoux devant les États-Unis et cette fois-ci l’équipe nationale, en supprimant la suspension de Folarin Balogun pour le huitième de finale face à la Belgique, voilà que Donald Trump a remercié ses toutous préférés.

Sur son réseau social Truth, le président américain a ainsi fait part de sa satisfaction : « Merci à la FIFA pour avoir fait ce qui était juste et inversé une grand injustice ». De la part d’un mec qui ne connaît peut-être même pas la règle du hors-jeu, c’est fort. De son côté, Gianni Infantino doit être tout content d’avoir marqué des points auprès de son crush !

Embed t.co

Selon le journaliste Ben Jacobs, la Maison Blanche aurait même directement contacté la FIFA et son président pour interférer dans cette histoire…

Si avec tout ça Rudi Garcia ne nous pond pas une conférence de presse historique, on ne sait plus quoi faire.

Suspension de Balogun levée : les une-deux entre la FIFA et Trump continuent

JF

Commentaires

Les membres ont posté 60 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt THIBAUT (Pinot) blanc

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Et vous, vous vous seriez battus contre ces Paraguayens ?

Oui
Non
Fin Dans 7h
143
64

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.