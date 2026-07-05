Un ancien de Dortmund reprend du service en D9

Deux petits mois pour changer d’avis et nous claquer une belle histoire. Retraité depuis le mois de mai, Niklas Süle n’a pas mis longtemps a remettre les crampons. L’ancien défenseur du Bayern Munich et du Borussia Dortmund a annoncé auprès de Sky Sport Allemagne qu’il allait reprendre du service… en neuvième division au SV Tiefenbach ! Un championnat où il pourra peut-être être épargné, ou du moins pourra en faire abstraction, par les pépins ses pépins physiques.

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Surtout, il va retrouver ses potes, l’essence du foot en fait. « Deux de mes meilleurs amis jouent pour le SV Tiefenbach, et l’un d’eux est même l’entraîneur . C‘est un cadeau absolu de partager à nouveau le terrain avec mes potes », a-t-il ainsi indiqué au média. En Kreisliga, l’équivalent du district, il se réjouit de « vivre enfin le football sous un angle totalement différent, où seul le sport compte et non le business ou l’argent. »

Imagine un peu que tu débarques en seniors et que tu croises le fer avec un vainqueur de Ligue des champions. Bon courage !

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