Dortmund assure sa place de dauphin face à l’Eintracht

Dortmund 3-2 Francfort

Buts : S. Guirassy (42e), N. Schlotterbeck (45e+1) et S. Inacio (72e) pour les Schwarz-Gelben // C. Uzun (2e) et J. Burkardt (87e) pour les Schlappekicker.

Il suffisait d’une victoire aux joueurs de Niko Kovač pour assurer la deuxième place de Bundesliga, loin derrière le champion munichois. C’est désormais chose faite, avec la manière, face à une belle équipe de l’Eintracht qui aura longtemps donné du fil à retordre aux locaux (3-2). Après avoir concédé l’ouverture du score en tout début de match par l’intermédiaire de Can Uzun (0-1, 2e), les Schwarz-Gelben ont finalement passé la marche avant, d’abord grâce au buteur maison Serhou Guirassy (1-1, 42e), puis à leur défenseur allemand Nico Schlotterbeck, juste avant la mi-temps (2-1, 45e+1).

Une bataille à quatre pour la 3e place

De retour des vestiaires, il aura fallu patienter un moment pour les supporters jaune & noir avant que le jeune Samuele Inacio ne donne un petit matelas aux locaux (3-1, 72e). L’international allemand Jonathan Burkardt aura bien redonné un peu de suspense en fin de match (3-2, 87e), mais les partenaires de Julian Brandt, dont c’était le dernier match dans son jardin, se sont montrés solides en fin de match pour sécuriser trois points précieux. Avec 70 points au compteur, le Borussia ne peut plus être rejoint par le RB Leipzig (62 pts), qui devra batailler avec le Bayer Leverkusen, Stuttgart et Hoffenheim pour tenter de compléter le podium.

Le Bayern champion, le Borussia dauphin : comme dab, finalement.

Le Borussia Dortmund miraculé et incapable de gérer ses avantages