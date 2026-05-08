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Aurélien Tchouaméni réagit à la sanction du Real Madrid

FG
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Aurélien Tchouaméni réagit à la sanction du Real Madrid

Mieux vaut tard que jamais. Au lendemain de son altercation musclée avec son coéquipier uruguayen Federico Valverde, l’international français Aurélien Tchouaméni a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux, quelques minutes après l’annonce de la sanction financière prononcée par son club. Par l’intermédiaire d’une story Instagram, le milieu de terrain de 26 ans a tenu à présenter ses excuses aux supporters madrilènes, évoquant notamment un épisode « inacceptable ».

« Peu importe qui a raison ou tort, nous devons toujours chercher la solution la plus calme pour résoudre un conflit. Avant tout, je m’excuse pour l’image renvoyée par le club […] Ces incidents, même s’ils peuvent se produire dans n’importe quel vestiaire, ne sont pas dignes du Real Madrid », explique-t-il notamment.

Si Tchouaméni invite les supporters à ne pas croire toutes les rumeurs au sujet de cet accrochage, l’international français assume ses responsabilités : « J’accepte la sanction du club et je l’accepte […] Maintenant, il est temps d’aller de l’avant, et toute notre concentration est sur El Clásico et sur la suite de la saison, pour ramener le club au sommet, là où il appartient ».

Faute avouée à moitié pardonnée ?

On connaît le montant de l’amende de Tchouaméni et Valverde

FG

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