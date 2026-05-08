L’ICE ne participera pas à la Coupe du monde

Enfin une bonne nouvelle. Lors de sa visite en Floride, dans l’une des villes hôtes de la compétition, Rodney Barreto, le coprésident du comité d’organisation de la Coupe du monde de football 2026, a assuré que l’ICE n’interviendrait pas dans les stades lors de la compétition. Depuis le début du second mandat de Trump, les raids de la police de l’immigration américaine visant à faire respecter la législation sur l’immigration se sont intensifiés, créant un débat politique important aux États-Unis.

Interrogé par The Athletic, ce dernier a déclaré : « Il ne s’agit pas d’une opération de contrôle massif. Ce n’est pas le but. Ce sera une expérience formidable pour tous. Nous avons la chance d’avoir un président passionné de sport (Donald Trump, NDLR) qui nous a alloué les ressources nécessaires pour rembourser les villes pour leur protection policière. »

Un soulagement pour beaucoup de supporters

Rodney Barreto a ensuite déclaré avoir reçu l’assurance du secrétaire d’État Marco Rubio que l’ICE resterait à l’écart de la compétition : « Il veillera à ce que les passeports soient traités rapidement et que les gens puissent arriver sans encombre. Le processus sera organisé de manière à éviter tout retard », a détaillé l’officiel.

Pour rappel, en juillet 2024, le début de la finale de la Copa América entre l’Argentine et la Colombie (1-0) avait été reporté puisque des supporters avaient pris d’assaut les portes du Hard Rock Stadium de Miami Gardens, provoquant une dizaine de blessés.

Et pour le prix des billets ?

Et si Zaïre-Emery était le latéral droit des Bleus à la Coupe du monde ?