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Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni

LB
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Federico Valverde dément toute bagarre avec Aurélien Tchouaméni

La vérité si je mens. Alors que Federico Valverde a été transféré à l’hôpital ce jeudi après-midi après une bagarre avec Aurélien Tchouaméni à la fin de l’entraînement, l‘international uruguayen a démenti s’être battu avec son coéquipier en story Instagram.

Une dispute mais pas de bagarre

Dans son message, le numéro 14 madrilène reconnait, sans citer le nom de Tchouaméni, qu’il a eu une altercation avec l’un de ses coéquipiers, tout en minimisant l’incident mais en taclant ceux qui ont ébruité l’information : « Dans un vestiaire normal, ce genre de choses peut arriver et on règle ça entre nous sans que ça ne soit rendu public ». Valverde a poursuivi en expliquant qu’ils avaient de nouveau eu un «  désaccord » ce mercredi.

Un désaccord qui a précédé une discussion au cours de laquelle le vice-capitaine madridista aurait heurté une table, d’où son départ à l’hôpital : « Au cours de la dispute, j’ai accidentellement heurté une table, ce qui m’a valu une petite coupure au front qui a nécessité une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon compagnon ne m’a frappé, et je ne l’ai pas fait non plus, même si je comprends qu’il vous soit plus facile de croire que nous nous sommes battus ou que c’était intentionnel, mais cela ne s’est pas produit ». Une petite coupure qui s’est tout de même transformé en traumatisme crânien selon le communiqué médical émis par le Real Madrid. L’Uruguayen pourrait donc être indisponible entre 10 et 14 jours selon le club merengue.

Suffisant pour que les procédures disciplinaires n’aillent pas à leur terme ?

Le Real Madrid prend ses dispositions après la bagarre entre Tchouaméni et Valverde

LB

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