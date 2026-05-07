Plus de suspense autour de la date de la finale de Première Ligue

Paris pourrait bien être une fête. Alors que la Première Ligue a rendu son verdict mercredi, la LFFP a annoncé que la finale des play-offs du championnat se tiendra le vendredi 29 mai à 21h, veille de la finale de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal.

Casse-tête pour l’Europe

Alors que les demi-finales opposeront l’OL Lyonnes à Nantes et le Paris FC au PSG le 16 mai prochain, le classement final de ces play-offs aura son incidence sur les équipes qualifiées en Coupe d’Europe la saison prochaine. Comme chaque année depuis désormais trois ans, c’est l’équipe la mieux classée au terme de la saison régulière qui accueillera la finale, les deux dernières éditions s’étaient jouées au Groupama Stadium et Lyon avait été sacré.

Le point sur la situation en Arkema Première Ligue ! 🦁 OL Lyonnes ✅ Phase de ligue confirmée quoiqu'il arrive en playoffs 🗼 Paris FC 🟢 Phase de ligue si victoire du club ou de l’OL Lyonnes en playoffs 🟡 3e tour qualificatif si victoire du Paris SG ou du FC Nantes en… — EuroWomenRankings (@EUWomenRankings) May 6, 2026

En revanche cette saison, ce n’est pas le PSG qui a terminé deuxième mais bien le Paris FC qui recevra donc sa demi-finale à Jean-Bouin. Néanmoins les qualifications en Ligue des champions ne sont pas encore entérinées. Si l’OL est assuré de disputer la phase de ligue de la C1, le Paris FC avec sa deuxième place disputera a minima le 3e tour qualificatif mais sera directement qualifié en phase de ligue si l’OL remporte les play-offs. Par contre pour le PSG, éliminé dès la phase de ligue cette saison, il faudra remporter les play-offs pour espérer atteindre la phase de ligue sinon les Parisiennes disputeront un barrage. De son côté, Nantes ne pourra jouer l’Europe qu’en cas de sacre final.

Le suspense est à son comble.

PSG-Arsenal : un derby européen ?