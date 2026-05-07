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La stat’ incroyable de Pacho en Ligue des champions

EM
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La stat’ incroyable de Pacho en Ligue des champions

Digne des plus grands. Willian Pacho a encore réalisé un match de patron face à l’une des meilleures attaques européennes, ce mercredi soir face au Bayern. Sa prestation lui a valu le titre d’homme du match. Intraitable dans les duels, le défenseur équatorien a réalisé un match sans prendre de carton jaune malgré une partie engagée jusqu’à la dernière seconde.

33 matchs et zéro carton jaune

C’est le compte X « Stats du foot », qui a dégotté cette statistique surréaliste pour un défenseur central qui joue à ce niveau. En 33 matchs disputés en Ligue des champions, le mangeur de chewing-gum préféré des Parisiens n’a jamais reçu de biscotte. Dingue. C’est le seul joueur en activité à avoir réussi cet exploit.

Les deux seuls jaunes dont il a écopé cette saison avec le PSG (43 matchs toutes compétitions confondues) ne l’ont été ni en championnat, ni en coupe nationale, mais en Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août 2025 et en Coupe intercontinentale contre Flamengo, le 17 décembre de la même année.

En voilà un qui sait choisir ses combats.

Didier Domi : « Dans la Ligue des champions moderne, ce PSG est juste derrière le Barça de Guardiola »

EM

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