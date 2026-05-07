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Roberto De Zerbi traîté de « vrai connard » par le sélectionneur du Canada

TC
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Roberto De Zerbi traîté de « vrai connard » par le sélectionneur du Canada

Le chic pour se faire des copains. Il y a des entraîneurs qui ont le don de se faire de nombreux amis : ce n’est clairement pas le cas de Roberto De Zerbi. L’ancien technicien de l’OM a reçu une déclaration d’amour de la part du sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, qui l’a qualifié de « vrai connard » concernant sa gestion du milieu de terrain Ismaël Koné lors de son passage à l’OM. Le Canadien n’avait disputé que 9 rencontres sous le maillot olympien après une saison pleine du côté de Watford.

Un rebond à Sassuolo

Le passage du désormais joueur de Sassuolo sur le Vieux-Port n’avait que très peu profité aux deux parties. Mis de côté par De Zerbi et très peu utilisé, le jeune joueur de 23 ans avait trouvé une porte de sortie en prêt au Stade rennais avant de s’envoler pour l’Italie, puis d’y rester, contre 13 millions d’euros.

Son sélectionneur a profité de ce passage chez CBS Sports pour louer la ténacité du milieu de terrain dans ces moments difficiles : « Il est resté fort, n’a jamais douté de lui, a trouvé une nouvelle situation et maintenant il est resplendissant. »

Il peut désormais rejoindre le FADZ, le Front Anti De Zerbi, dont Eric Fouda est actuel président.

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TC

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