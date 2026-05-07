Ezequiel Lavezzi se confie sur sa dépression

Une longue traversée du désert. Atteint d’une dépression depuis plusieurs années, Ezequiel Lavezzi continue de se battre pour tenter de se soigner. Invité sur le podcast Olga, l’ancien international argentin s’est à nouveau longuement confié sur cette lutte de tous les jours. En commençant par le moment de sa prise de conscience, lors d’une discussion avec son fils de 20 ans, Tomás. « L’une des choses qui m’ont marqué, c’est quand mon fils m’a fait asseoir et m’a dit tout un tas de choses, et je me suis dit : “Non, mais qu’est-ce que je suis en train de faire ?” Il se rendait compte de choses qui te font dire : “Je ne peux pas gâcher la vie de mon fils” »

"No le podía cagar la vida a mi hijo" Ezequiel Lavezzi y cómo superó las adicciones: "Mi familia me apoyó mucho" pic.twitter.com/biwaggq62S — OLGA (@olgaenvivo) May 5, 2026

L’ancien parisien a alors décidé de se faire aider. « J’ai été hospitalisé, j’ai passé mon temps dans une clinique avec des gens que je ne connaissais pas, qui, je le sentais bien, n’avaient rien à voir avec mon milieu. Tout ça t’amène aussi à te rendre compte de toutes les erreurs que tu as commises en chemin, et tu te dis : “Je ne veux pas de ça”, raconte-t-il. J’étais très réticent au début, mais finalement, ça m’a fait du bien. J’y suis resté un mois. C’était beaucoup, et en même temps pas tant que ça, parce qu’aujourd’hui, ça continue, et aujourd’hui, je continue à me battre et je suis toujours en traitement pour continuer à m’améliorer. »

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