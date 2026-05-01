L'ancien psychologue de Diego Maradona raconte ses derniers jours

Un gros procès s’est ouvert en Argentine. Celui-ci entend actuellement sept professionnels de santé qui auraient une responsabilité dans la mort de Diego Maradona en novembre 2020. L’un d’eux, l’addictologue Carlos Diaz, a révélé que El Pibe de Oro était « bipolaire » avec « troubles narcissiques » pendant son audition au tribunal de San Isidoro, près de Buenos Aires. Selon Diaz, ces pathologies ont accompagné la dégradation de santé de Maradona, dont l’addiction à l’alcool et à la cocaïne n’était un secret pour personne. En revanche, c’est la première fois que des troubles mentaux lui sont associés de manière publique.

« On m’a expliqué que sa consommation était très liée à ses réussites sportives, et que face à une frustration, il ne savait pas comment gérer », raconte celui qui a connu l’ancien Napolitain seulement un mois avant sa mort, survenue après une crise cardiorespiratoire et un œdème pulmonaire. Le professionnel de santé se défend de toute implication dans la mort de la star argentine, expliquant que celui-ci était sobre de toute substance au moment de sa mort et invoquant la mort naturelle. Ce qui n’est pas vraiment l’avis de l’une des ex-compagnes de Maradona, qui pendant la séance s’est tourné vers les suspects : « Ces assassins, ces fils de pute ! »

Le procès devrait se poursuivre jusqu’en juillet.

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