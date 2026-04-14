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Le nouveau procès Diego Maradona s’ouvre en Argentine

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Le nouveau procès Diego Maradona s’ouvre en Argentine

L’heure de vérité. Ce mardi commence le procès concernant Diego Armando Maradona devant le tribunal fédéral de San Isidro, au nord de Buenos Aires. Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmier) seront jugés pendant au moins trois mois. Son équipe médicale est accusée d’homicide involontaire, près d’un an après l’annulation d’un précédent procès. Ils encourent entre 8 et 25 ans de prison.

Un nouveau procès

Le procès cherchera à comprendre, une fois de plus, si l’équipe médicale est responsable de sa mort en novembre 2020. Maradona est décédé à 60 ans, alors qu’il se remettait d’une opération du cerveau. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, El Pibe de Oro s’est éteint après un arrêt cardiorespiratoire.

L’affaire revient sur le devant de scène après son annulation en mai 2025, lorsqu’il avait été révélé que la juge Julieta Makintach participait à un tournage pour un documentaire autour de l’histoire.

Le nouveau procès entendra quelque 120 témoins jusqu’au mois de juillet.

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