Les supporters sénégalais graciés sont rentrés

Tout est bien qui finit bien. Les supporters sénégalais qui ont été emprisonnés après les violences survenues lors de la finale de la CAN entre le Sénégal et le Maroc ont été graciés par le roi du Maroc Mohammed VI samedi avant de rentrer au Sénégal ce dimanche.

Une grâce pour des « considérations humaines »

Plusieurs supporters sénégalais avaient été interpellés après des heurts survenus après le penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel lors de la finale de la CAN le 18 janvier dernier. En février, la justice marocaine a condamné 18 personnes à des peines allant de trois mois à un an de prison pour « hooliganisme ». Trois supporters ont été libérés au terme de leurs trois mois de prison, la grâce du 23 mai concerne les quinze autres pour des « considérations humaines ».

« Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la république du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de l’Aïd al-Adha », le roi « a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais », a indiqué un communiqué du cabinet royal samedi. Arrivés dans la nuit de samedi à dimanche à l’aéroport Blaise Diagne de Diamniadio, les supporters ont été accueillis par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et des membres de la Fédération sénégalaise de football. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a également salué la décision marocaine.

Reste à trancher qui a véritablement remporté cette CAN.

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