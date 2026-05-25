Mikel Arteta extrêmement confiant avant la finale de Ligue des champins

Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais Mikel Arteta ne doit pas connaître cet adage, et encore moins être superstitieux. En marge des célébrations du titre de champion d’Angleterre d’Arsenal, l’entraîneur des Gunners s’est montré très confiant à quelques jours de la finale de Ligue des champions contre les tenants du titre parisiens samedi à 18 heures à Budapest.

« Samedi nous allons être champions d’Europe », a tout simplement assuré Arteta au micro sous les applaudissements de la salle remplie pour cette soirée privée du club londonien.

Une affiche rêvée

La saison dernière, Arsenal avait sèchement battu le PSG en phase de poules (2-0) avant que les futurs champions d’Europe ne s’imposent à l’aller à Londres (0-1) et au retour au Parc des Princes (2-1) en demi-finale sur la route vers Munich et le premier sacre historique du club rouge et bleu.

Cette saison en revanche, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé et ceux de Declan Rice ne se sont pas affrontés. Malgré le statut de favori du PSG en raison de son sacre l’an passé, les Gunners seront difficiles à battre puisqu’ils n’ont pas perdu le moindre match en C1. Un défi de taille qui attend donc les Parisiens.

Luis Enrique va peut-être diffuser cette vidéo auprès de ses joueurs toute la semaine pour les motiver encore un peu plus.

Un cadre du PSG de retour à l’entraînement cette semaine