Bagarres à Paris : 15 personnes mises en examen

Quelques jours après les scènes de violence survenues en pleine capitale, impliquant des ultras niçois et quelques alliés d’autres clubs, à 24 heures de la finale de Coupe de France, le parquet de Paris a annoncé, ce lundi, que 15 personnes ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées. Au total, 65 supporters avaient été placés en garde à vue.

Quatre personnes placées en détention provisoire

Les 15 individus mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire. Sept autres suspects doivent également être jugés à partir de mardi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Parmi eux, quatre ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire.

Le « contact » entre supporters le long du canal Saint-Martin, dans le Xe arrondissement de Paris, qui a débordé sur des badauds avec, notamment, des bars saccagés, a fait sept blessés, dont l’un avait, samedi soir, « son pronostic vital toujours engagé », selon le parquet. Encore 36 supporters interpellés doivent être convoqués devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines.

17 personnes interpellées la veille de la finale de Coupe de France vont être présentées à un juge d’instruction