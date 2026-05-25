S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Finale
  • Lens-Nice (3-1)

Bagarres à Paris : 15 personnes mises en examen

EL
12 Réactions
Bagarres à Paris : 15 personnes mises en examen

Quelques jours après les scènes de violence survenues en pleine capitale, impliquant des ultras niçois et quelques alliés d’autres clubs, à 24 heures de la finale de Coupe de France, le parquet de Paris a annoncé, ce lundi, que 15 personnes ont été mises en examen pour violences volontaires aggravées. Au total, 65 supporters avaient été placés en garde à vue.

Quatre personnes placées en détention provisoire

Les 15 individus mis en examen ont été placés sous contrôle judiciaire. Sept autres suspects doivent également être jugés à partir de mardi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Parmi eux, quatre ont d’ores et déjà été placés en détention provisoire.

Le « contact » entre supporters le long du canal Saint-Martin, dans le Xe arrondissement de Paris, qui a débordé sur des badauds avec, notamment, des bars saccagés, a fait sept blessés, dont l’un avait, samedi soir, « son pronostic vital toujours engagé », selon le parquet. Encore 36 supporters interpellés doivent être convoqués devant le tribunal correctionnel dans les prochaines semaines.

17 personnes interpellées la veille de la finale de Coupe de France vont être présentées à un juge d’instruction

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Logo de l'équipe OGC Nice
Les notes de Lens-Nice
  • Coupe de France
  • Finale
  • Lens-Nice (3-1)
Les notes de Lens-Nice

Les notes de Lens-Nice

Les notes de Lens-Nice
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.