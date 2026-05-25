Pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

La préfecture de Paris préfère prévenir que guérir.

À moins d’une semaine de la finale de Ligue des champions, les joueurs du PSG savent déjà plus ou moins comment ils fêteront leur titre en Ligue des champions s’ils venaient à battre Arsenal. Il faut d’abord jouer et gagner, avant de penser à faire la bringue, mais ils savent tout de même qu’il n’y aura pas de défilé sur les Champs-Élysées. La décision a été prise par la préfecture de la capitale, qui a aussi pris d’autres mesures dans son arrêté du 22 mai. À partir de 15 heures, le stationnement sera interdit entre l’Arc de Triomphe et la place de la Concorde, ainsi que la circulation à partir de 17 heures. Les stations de métro Charles-de-Gaulle – Étoile, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées – Clemenceau et Concorde pourraient aussi être fermées dans la soirée.

Tous au Parc des Princes !

Lucas Hernandez veut rêver plus grand