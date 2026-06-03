Kim Jong-un félicite les championnes d'Asie

Macron a trouvé plus fort que lui à la récupération. Le Naegohyang Women’s FC a remporté la Ligue des champions féminine asiatique, le 23 mai dernier, en battant le Tokyo Verdy Beleza du Japon 1-0 en finale à Suwon… en Corée du Sud, devenant ainsi la première équipe nord-coréenne à remporter la compétition. Un exploit que le chef suprême Kim Jung-un a tenu à féliciter en personne.

Larmes de joie et accolades

À l’occasion d’une rencontre amicale entre l’équipe féminine des moins de 17 ans de la Corée du Nord et le Naegohyang, Kim Jong-un est venu saluer les joueuses victorieuses. Ces dernières ont laissé éclater leur émotion et ont même fondu en larmes… de joie. Pas sûr que refuser l’accolade soit une option dans ce contexte, mais l’agence centrale de presse coréenne a tenu à préciser qu’il avait « pris dans ses bras les joueuses dignes de confiance, fières filles de la patrie ».

WATCH: Kim Jong-un welcomed Naegohyang Women’s FC after the team became the first from North Korea to win the AFC Women’s Champions League. pic.twitter.com/jlDBPbbN6u — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Remporter un titre sur le sol de son éternel ennemi, il ne pouvait rater l’occasion

Un club de Corée du Nord remporte la Ligue des champions asiatique en Corée du Sud