La Corée du nord accusée de diffuser illégalement des matchs de la Coupe du monde

La fameuse IPTV d’Etat. Pas de droits de diffusion ? Pas de problème. Non-qualifiée pour le Mondial 2026, la Corée du nord ne dispose pas non plus d’un contrat de diffusion en règle pour partager les images de la compétition à ses citoyens. Qu’à cela ne tienne, le quotidien sud-coréen Hankook Ilbo rapporte que le régime de Kim Jong-un pirate les satellites de pays voisins, à commencer par la Chine, pour rediffuser ensuite une sélection de rencontres sur la chaîne nationale, KCTV.

Sponsors non-censurés

Selon le quotidien, les citoyens du pays du Juche ont ainsi pu se délecter des performances de nations telles que la Suède, la Côte d’Ivoire et la Tunisie. Voir Hervé Renard gueuler sur son banc de touche ou Yan Diomandé affoler les défenses adverses depuis son téléviseur à Pyongyang, voilà qui est inattendu.

Mais le plus étonnant, c’est qu’en dépit d’une diffusion en différé et éditée, certaines infâmes marques impérialistes comme Coca-Cola ou McDonald’s affichées au bord du terrain n’ont pas été censurées. Après avoir autorisé la diffusion d’un match de la Corée du sud lors du Mondial 2022, le suprême leader serait-il en train de desserrer la vis ?

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On attend maintenant de voir si la FIFA – qui n’a pas encore réagi – osera mettre un coup de pression pour leur demander d’arrêter.

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