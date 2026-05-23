Un club de Corée du Nord remporte la Ligue des champions asiatique en Corée du Sud

Une parade impériale en perspective ? L’équipe féminine nord-coréenne du Naegohyang FC remporte la Ligue des champions asiatique féminine. Pour sa première participation dans l’histoire de la compétition, elle a battu les Japonaises du Tokyo Verdy Beleza (1-0). Plus que le score, on retiendra qu’elle s’est surtout imposée dans la ville de Suwon, en…. Corée du Sud.

La Corée du Nord, une pointure du foot féminin

C’est un petit événement, puisqu’avant leur demi-finale remportée contre Suwon le 20 mai dernier, une équipe nord-coréenne ne s’était pas rendue en Corée du Sud depuis 2014, lors des Jeux asiatiques. Comme le rapporte la BBC, les joueuses ont paradé avec le drapeau nord-coréen pour fêter leur victoire, un geste interdit en Corée du Sud en dehors de toute manifestation exceptionnelle.

Les deux Corées sont encore en guerre, puisqu’aucun traité de paix n’a été signé après la fin du conflit en 1953. Le club nord-coréen pourraient disputer la Coupe des champions de la FIFA, une compétition qui réunira les championnes des six continents du ballon rond. Le foot féminin prospère dans le pays de Kim Jong-Un : en 2020, les Nord-Coréennes sont devenues championnes du monde U20 pour la troisième fois de leur histoire.

Gianni Infantino a trouvé l’endroit parfait pour le Mondial 2038.