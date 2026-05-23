S’abonner au mag
  • France
  • RC Lens

Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens

JD
10 Réactions
Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens

Comme la lampe des mineurs, la passion ne s’éteint jamais. Après 120 ans d’attente, la malédiction a pris fin et le RC Lens a remporté ce vendredi soir la toute première Coupe de France de son histoire au détriment de l’OGC Nice (3-1). Forcément, après plus d’un siècle d’espérance, pas question de temporiser pour faire la java.

Bollaert by night

Les joueurs de Pierre Sage ont donc rapidement quitté Saint-Denis, direction l’Artois pour une petite fête nocturne au Stade Bollaert où ils sont arrivés sur les coups de 3h30 du matin. Sur place, il restait quelques milliers de courageux sur les 38 000 qui avaient assisté à la retransmission du match sur écrans géants. A 4h22, le trophée a été présenté à la foule en délire, avant que l’équipe n’entame sa traditionnelle chenille sur la pelouse.

Clap de fin de saison dansant et or.

Pierre Sage, la gloire de ses pairs

JD

À lire aussi
Logo de l'équipe OGC Nice
Les notes de Lens-Nice
  • Coupe de France
  • Finale
  • Lens-Nice (3-1)
Les notes de Lens-Nice

Les notes de Lens-Nice

Les notes de Lens-Nice
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
31
Revivez Lens-Nice (3-1)
  • Coupe de France
  • Finale
  • Lens-Nice
Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
122
64
31
Revivez Lens-Nice (3-1)
Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.