Un accueil triomphal en pleine nuit pour les joueurs du RC Lens

Comme la lampe des mineurs, la passion ne s’éteint jamais. Après 120 ans d’attente, la malédiction a pris fin et le RC Lens a remporté ce vendredi soir la toute première Coupe de France de son histoire au détriment de l’OGC Nice (3-1). Forcément, après plus d’un siècle d’espérance, pas question de temporiser pour faire la java.

Bollaert by night

Les joueurs de Pierre Sage ont donc rapidement quitté Saint-Denis, direction l’Artois pour une petite fête nocturne au Stade Bollaert où ils sont arrivés sur les coups de 3h30 du matin. Sur place, il restait quelques milliers de courageux sur les 38 000 qui avaient assisté à la retransmission du match sur écrans géants. A 4h22, le trophée a été présenté à la foule en délire, avant que l’équipe n’entame sa traditionnelle chenille sur la pelouse.

4h22. Les Sang et Or ramènent la coupe à la maison ! 🏆#ŒuvreDArtésiens pic.twitter.com/rtAhr20No1 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 23, 2026

Clap de fin de saison dansant et or.

Pierre Sage, la gloire de ses pairs