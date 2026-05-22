Une surprise partout : Pierre Sage et Claude Puel ont fait leurs choix pour la finale

Les 22 combattants sont connus. Le RC Lens se présente sûr de ses forces à l’approche de cette finale de Coupe de France face à l’OGC Nice. Privés de Samson Baidoo, à nouveau touché face au PSG, les Sang et Or font confiance à Kyllian Antonio pour compléter la ligne défensive aux côtés de Malang Sarr et d’Ismaëlo Ganiou. Mais la principale surprise vient de l’attaque, où Allan Saint-Maximin a été préféré à Wesley Saïd par Pierre Sage.

𝗛-𝟭 avant la 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 de la @CoupeDeFranceCA 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour #RCLOGCN.#FiersDEtreLensois pic.twitter.com/M9PJiGOt1U — Racing Club de Lens (@RCLens) May 22, 2026

Djibril Coulibaly, roulez jeunesse !

Du côté de Nice, Claude Puel dégaine la carte Djibril Coulibaly, jeune milieu de terrain de 17 ans venu faire baisser la moyenne d’âge d’un XI tiré vers le haut par la titularisation de Dante. Pour le reste, c’est du classique pour les Aiglons, qui espèrent s’en remettre aux exploits d’Elye Wahi ou Sofiane Diop.

Messieurs, faites vos jeux !