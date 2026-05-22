L’émission Téléfoot finalement sauvée par TF1 ?

Marche arrière. Quelques semaines après avoir annoncé l’arrêt de l’émission Téléfoot à l’issue de la saison, TF1 aurait finalement décidé de poursuivre l’aventure selon les informations de L’Équipe. Le magazine historique de la Une, qui offre à tout un chacun l’occasion de suivre l’actualité du ballon rond en clair chaque dimanche matin depuis 1997, va donc continuer.

Un nouveau contrat pour mettre en avant la Ligue 1 ?

Toujours selon le quotidien, TF1 aurait dénoncé son contrat avec LFP Medias afin de le rompre… et d’en négocier un nouveau. La discussion serait en bonne voie, afin que la Ligue 1 soit encore et toujours mise à l’honneur au sein de l’émission.

Ouf, la Grand-Messe du foot est sauvée.