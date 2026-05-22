Le Celta de Vigo prolonge sa légende ultime

L’histoire continue de plus belle. Le Celta de Vigo a annoncé, ce jeudi, la prolongation de l’emblématique Iago Aspas. L’attaquant espagnol de 38 ans poursuit sa carrière de footballeur une année supplémentaire, avant de prendre sa retraite sportive et d’occuper un poste dans l’organigramme du Celta, jusqu’en 2029.

Une légende absolue

Fervent amateur de moules, Iago Aspas est une véritable légende au Celta de Vigo : formé au club, il en est le joueur le plus capé de l’histoire avec 560 matchs joués, mais également le meilleur buteur (218 réalisations). Un joueur qui aura une statue à son effigie, promet le maire de Vigo.

En espérant pour lui que le résultat ne soit pas similaire au buste de Cristiano Ronaldo.

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