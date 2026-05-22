S’abonner au mag
  • International
  • Angleterre

Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

TC
19 Réactions
Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

Pas la tasse de thé de Tuchel. Le roi d’Angleterre, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi la liste des joueurs qui prendront le départ depuis Heathrow pour disputer le Mondial avec les Three Lions. Non pas un, deux, trois, mais quatre joueurs majeurs de ces dernières années resteront devant l’embarcadère et suivront la Coupe du monde depuis leurs écrans de télévision. En effet, l’Allemand a décidé de se priver de Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold, privilégiant des joueurs plus en forme ou davantage au service du collectif. Outre ces principales absences, d’autres noms manquent à l’appel : Luke Shaw, Morgan Gibbs-White et Lewis Hall notamment.

La surprise Toney

Qui dit absences surprises peut également dire invité de dernière minute. C’est le cas de l’attaquant d’Al-Ahli, Ivan Toney, auteur de 32 buts en 32 matchs de Saudi Pro League cette saison. Malgré ces choix forts, plusieurs indéboulonnables de la sélection sont bien présents : Bukayo Saka, Harry Kane ou encore l’inévitable Jordan Henderson.

Réussir à devenir l’Allemand le plus détesté d’Angleterre, un bel exploit.

Thomas Tuchel : Après la foudre, les explications

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
121
Réactions

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.