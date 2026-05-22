Plusieurs absents de marque dans la liste de Thomas Tuchel

Pas la tasse de thé de Tuchel. Le roi d’Angleterre, Thomas Tuchel, a annoncé ce vendredi la liste des joueurs qui prendront le départ depuis Heathrow pour disputer le Mondial avec les Three Lions. Non pas un, deux, trois, mais quatre joueurs majeurs de ces dernières années resteront devant l’embarcadère et suivront la Coupe du monde depuis leurs écrans de télévision. En effet, l’Allemand a décidé de se priver de Harry Maguire, Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold, privilégiant des joueurs plus en forme ou davantage au service du collectif. Outre ces principales absences, d’autres noms manquent à l’appel : Luke Shaw, Morgan Gibbs-White et Lewis Hall notamment.

La surprise Toney

Qui dit absences surprises peut également dire invité de dernière minute. C’est le cas de l’attaquant d’Al-Ahli, Ivan Toney, auteur de 32 buts en 32 matchs de Saudi Pro League cette saison. Malgré ces choix forts, plusieurs indéboulonnables de la sélection sont bien présents : Bukayo Saka, Harry Kane ou encore l’inévitable Jordan Henderson.

Réussir à devenir l’Allemand le plus détesté d’Angleterre, un bel exploit.

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