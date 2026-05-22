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Didier Deschamps est-il un lanceur d’alerte ?

AB
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Didier Deschamps est-il un lanceur d’alerte ?

008. C’est visiblement le nom de code de Didier Deschamps, passé lanceur d’alerte dans le monde du football. Explications : depuis quelques jours, le club de Southampton est embourbé dans une drôle d’affaire en Angleterre. Les Rouge et Blanc, initialement qualifiés pour la finale de Championship (pour affronter Hull City ce dimanche), ont été exclus par la Ligue, après avoir envoyé un espion à l’entraînement de Middlesbrough, leur adversaire en demi-finales. Mais alors, que vient faire DD dans cette histoire ?

Tonda Eckert dans le rôle du méchant

En 2014, peu avant le quart de Coupe du monde France-Allemagne, Deschamps s’était plaint d’espionnage durant une séance d’entraînement des Bleus, accusant ainsi la cellule vidéo allemande de concurrence déloyale. Et l’analyste vidéo de l’Allemagne cette année-là n’était autre que Tonda Eckert, aujourd’hui entraîneur de Southampton. De quoi boucler la boucle d’un joyeux bordel.

La France aurait donc dû gagner ce Mondial au Brésil !

Le magnifique « You'll Never Walk Alone » pour les commémorations du 13 novembre

AB

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