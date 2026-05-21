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Une innovation arbitrale testée lors de la finale de la Coupe de France

TB
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Une innovation arbitrale testée lors de la finale de la Coupe de France

Attention, nouvelle règle ! La finale de la Coupe de France, programmée ce vendredi soir au Stade de France, sera l’occasion d’une énième grande première pour l’arbitrage français. La Direction de l’arbitrage a en effet annoncé que le hors-jeu semi-automatique serait déployé lors du choc entre le RC Lens et l’OGC Nice. Une douzaine de caméras ont ainsi été ajoutées dans l’enceinte dyonisienne afin de suivre en temps réel le déplacement des 22 joueurs.

L’arbitre sonorisé pour la finale

Déjà en place dans les coupes d’Europe et certains grands championnats, cette technologie permet de simplifier la gestion des hors-jeu. Au sifflet de la rencontre, Jérôme Brisard bénéficiera également du système de sonorisation déjà aperçu lors de quelques rencontres de Ligue 1, afin de pouvoir expliquer ses décisions au public à chaque intervention de la vidéo.

Ceci est-il une révolution ?

40 000 supporters lensois annoncés au Stade de France

TB

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