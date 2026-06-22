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Un renfort de poids pour la République démocratique du Congo au Mondial

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Un renfort de poids pour la République démocratique du Congo au Mondial

Renfort de luxe pour les Léopards. Absent face au Portugal (1-1), le célèbre supporter de la République démocratique du Congo Michel Kuka Mboladinga, alias « Lumumba », sera bien présent dans les tribunes du stade de Guadalajara pour la rencontre contre la Colombie. C’est sur ses réseaux sociaux que l’homme statue a partagé son arrivée au Mexique, vêtu de son iconique blaser bleu électrique.

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Ebola l’avait privé du premier choc

La première page de l’histoire s’est déroulée sans lui, puisque cette satanée maladie qu’est Ebola a privé Lumumba de voir le premier but ainsi que le premier point de la RDC dans une Coupe du monde. À cause de la hausse de la propagation de la maladie en Afrique, il a dû respecter une quarantaine de 21 jours dans un pays tiers imposé avant de se rendre aux États-Unis.

Le douzième homme est là, le groupe est désormais au complet.

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