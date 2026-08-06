Monaco poursuit sa prépa par une victoire

Monaco 1-0 Getafe

But : Brunner (65e, SP)

Expulsion : Mawissa (78e) côté ASM.

Pénardo, Monaco. Monaco poursuit sa préparation estivale par une victoire à Louis-II contre Getafe (1-0). Pour la quatrième sortie amicale des Monégasques, c’est le jeune Paris Brunner, attaquant de 19 ans, qui a inscrit le seul but d’une rencontre jouée à un petit rythme, devant quelque 6 000 spectateurs. Filipe Luís a procédé à quatre changements à la pause, quatre à l’heure de jeu et les trois autres à la 70e, pendant qu’Ansu Fati et Paul Pogba ont regardé la partie depuis les tribunes.

Encore deux matchs amicaux

Les deux Matthis et Mathys (Abline et Detourbet), recrues de l’été, ont respectivement joué une heure et une mi-temps. Le seul point sombre de ce début de soirée est le carton rouge infligé à Christian Mawissa. Le défenseur a commis une vilaine faute sur Uche, sorti ensuite sur blessure (78e). En stage en Angleterre à compter de la semaine prochaine, l’ASM enchaîne par deux amicaux avant sa reprise en Ligue 1 le 23 août prochain contre Le Havre : Liverpool, le 9 août (15 heures 30) et Coventry, le 14 août (20 heures).

L’effet Akliouche ?

Un Algérien pour remplacer Akliouche à Monaco ?