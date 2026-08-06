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Akliouche s'engage au PSG

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Akliouche s'engage au PSG

Maghnétique Akliouche. Le PSG officialise le transfert de Maghnes Akliouche. Comme attendu, espéré et même rêvé pour certains, l’ailier de 24 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le champion d’Europe. En échange, Monaco récupère 50 millions d’euros dans la transaction. Comme Marco Asencio, Ángel Di María ou Amara Diané, l’international français, qui a participé à la Coupe du monde, portera le numéro 11.

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Après cinq saisons à Monaco, Akliouche est de retour dans sa région natale. L’offensif est né à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, puis a grandi à Rosny-sous-Bois, avant de découvrir le foot à Villemomble, Torcy puis Clairefontaine. Un prodige, donc, qui a débarqué dans le Sud en 2017 avant de disputer quelque 139 parties avec l’ASM.

Ce mouvement devrait accélérer le mercato des Parisiens, qui ont disputé leur premier match amical ce mercredi contre Majorque. Sur le plan offensif, le PSG a déjà cédé Randal Kolo Muani à la Juventus. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye pourraient le suivre. Le premier match officiel de la saison du PSG est la Supercoupe d’Europe le mercredi 12 août prochain, contre Aston Villa.

Des yeux bleus, t’as peur.

Akliouche envoie un émouvant message d'adieux aux Monégasques

UL

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