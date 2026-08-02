Un indésirable de longue date quitte définitivement le PSG

Retour à la felicità. Il a beau ne plus avoir enfilé le maillot Rouge et Bleu depuis décembre 2024, Randal Kolo Muani était toujours un joueur du PSG. Jusqu’à ce dimanche 2 août 2026 et l’officialisation de son transfert à la Juventus.

Un joli pactole pour Paris

Dans les petits papiers du mercato depuis plusieurs jours, ce transfert définitif est un retour aux affaires pour l’international français, absent du Mondial cet été. Prêté pendant six mois lors de la deuxième partie de saison 2024-2025, Kolo Muani avait brillé sous les couleurs de la Vieille Dame, avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 sorties.

Bloqué par les négociations compliquées entre les deux clubs à l’été 2025, il a passé toute la saison dernière à Londres, embarqué dans la longue galère de Tottenham. Bien plus discret, avec seulement 5 buts 4 offrandes en 41 matchs, il espère à nouveau se relancer dans le Piémont.

Embed t.co

Débarqué à Paris à l’été 2023 contre un énorme chèque, il n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale et n’y aura fait trembler les filets qu’à 11 reprises. Alors qu’il a déjà repris l’entraînement de son côté à Paris, il ne devrait pas tarder à intégrer l’effectif des Bianconeri.

Selon RMC Sport, le PSG va empocher jusqu’à 50 millions, 38 fixes et 12 de bonus, alors que le joueur portera le numéro 9 dans le Piémont.

Le cadre idéal pour retrouver les Bleus ?

Randal Kolo Muani devrait faire son retour en Italie