Danny Welbeck rempile en Premier League et pourrait casser un record avec son nouveau club

35 ans et toutes ses dents. Danny Welbeck n’est pas prêt de raccrocher. Après une nouvelle saison complète avec Brighton (40 matchs, 14 buts), l’attaquant aux 400 matchs de Premier League quitte le Sussex pour s’engager avec le Chelsea de Xabi Alonso jusqu’en 2028. « « Quand on apprend que Chelsea s’intéresse à vous, on est rempli d’une immense fierté », a déclaré l’intéressé au moment de sa signature. « J’ai cette flamme qui brûle en moi et je suis prêt à tout donner pour ce club afin de rendre tout le monde fier. »

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Pas là pour faire de la figuration

Assez dingue : si Danny Welbeck venait à entrer dans le XI de Xabi Alonso, il deviendrait le premier joueur de plus de 30 ans à jouer pour le compte des Blues depuis… Thiago Silva en mai 2024. Actuellement, Chelsea reste sur une série de 123 matchs consécutifs sans qu’un trentenaire n’ait porté son maillot en match officiel.

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Il faut bien que vieillesse se passe.

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