Lille livre un récital offensif face à Louvain

Louvain 3-6 Lille

Buts : Ikwuemesi (31e SP, 48e), Balikwisha (45e+3) pour OHL // Santos (16e), Giroud (45e+5), Onal (56e), Mbappé (68e, 88e), Diaoune (73e) pour les Dogues

Un double visage. Les Lillois ont continué leur tournée belge après avoir affronté La Louvière (3-0), puis l’Union Saint-Gilloise (2-1), ce sont les promus en Jupiler Pro League de Louvain qui ce sont cette fois présentés face aux protégés de Davide Ancelotti. Après une première mi-temps décevant les Dogues ont parfaitement réagi dans le second acte pour finalement s’imposer 6 à 3.

Une sérénité offensive retrouvée

Parfaitement lancé par la réalisation de Thiago Santos juste après le quart d’heure de jeu (0-1, 16e), le LOSC a mis sa patte sur la rencontre durant la première demi-heure. Il n’a pourtant fallu qu’une incursion dans le camp nordiste à Louvain pour pouvoir revenir à hauteur. Après un ballon de transition parfaitement négocié par OHL poussant la défense lilloise à la faute, Chukwubuikem Ikwuemesi a parfaitement transformé son penalty (1-1, 31e). Un avertissement qui n’a pas servi de leçon aux Lillois qui se sont de nouveau fait punir dans le temps additionnel de la première période sur la réalisation pleine de sang-froid de William Balikwisha (2-1, 45e+3). Mais les Belges n’ont pas pu profiter longtemps de leur avantage comptable puisque moins de deux minutes plus tard, Olivier Giroud est revenu mettre les deux équipes à égalité après un but de la tête dont il a le secret (2-2, 45e+5).

C’est en seconde période que l’armada offensive lilloise s’est pleinement lancée. Malgré le troisième but inscrit par Louvain grâce à Ikwuemesi (3-2, 48e), les jeunes pousses lilloises ont été galvanisés par leurs entrées en jeu. Basar Onal d’abord s’est offert son premier but avec les Dogues (3-3, 56e), puis Ethan Mbappé a définitivement lancé la marche en avant en permettant au LOSC de prendre l’avantage sur son premier ballon touché (3-4, 68e). Soriba Diaoune, pur produit du centre de formation nordiste a également inscrit son premier but avec les pros sur un service trois étoiles de Benjamin André (3-5, 73e). En fin de rencontre, Ethan Mbappé est venu parachever le récital offensif lillois en concluant parfaitement l’offrande de Gaëtan Perrin (3-6, 88e). Le LOSC a ainsi retrouvé des couleurs.

Prochaine étape : Hambourg.

Lille est passé par Carlo Ancelotti pour trouver le numéro de son nouvel entraîneur