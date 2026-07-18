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Lille recrute un ancien du PSG et du Bayern Munich

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Lille recrute un ancien du PSG et du Bayern Munich

Tant qu’il ne fait pas chier ses parents. Six ans après son départ du PSG, Tanguy Kouassi est de retour en France. Le défenseur central s’est engagé librement avec Lille, pour un contrat de deux ans. Il sort d’une expérience de quatre ans au FC Séville, où il n’a disputé qu’une soixantaine de matchs en quatre saisons, étant assez peiné par des blessures. Grande promesse du PSG lors de la saison 2019-2020, Kouassi avait filé au Bayern Munich avait plein d’espoirs dans sa sacoche, mais l’international Espoirs n’a finalement que très peu joué lors de ses deux saisons en Allemagne.

Alors que Chancel Mbemba et Aïssa Mandi sont partis libres à la fin de la saison dernière, Lille officialise ainsi sa troisième recrue de l’été, après le milieu offensif turc Önel Basar et le latéral suisse Loun Srdanovic.

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