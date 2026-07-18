Un nouvel international portugais rejoint l'Arabie saoudite

La destination à la mode. Francisco Trincão s’est trouvé un nouveau club. Dans la foulée d’une Coupe du monde où il aura peu joué, l’ailier portugais s’est envolé pour l’Arabie saoudite. L’ancien barcelonais a en effet signé un contrat de quatre saison avec Al-Ahli. Le Sporting CP devrait récupérer quelques 40 millions d’euros dans l’affaire.

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Rentré au pays après notamment une expérience difficile en Catalogne, le gamin de Viana do Castelo aura fait les beaux jours des Leões pendant quatre saisons. Il espère désormais faire de même dans le Golfe, au sein d’un club qui n’a plus été champion à l’échelle nationale depuis 2016.

Attention tout de même à ne pas faire trop d’ombre à CR7.

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