Bicyclette, KO, coup aux brancardiers, c’est parti en live en Ligue des champions AFC

C’est ce qu’on appelle un enchaînement bien malencontreux. Vous ne connaissez peut-être pas Ali Majrashi, mais il a été au centre de l’attention de la première période du quart de finale de Ligue des champions AFC entre les Saoudiens d’Al Ahli et les Malaisiens de Johor.

KO et pétage de plombs

D’abord auteur d’un but contre son camp malheureux, l’international saoudien s’est surtout montré malchanceux à l’heure de rejoindre les vestiaires avant tout le monde et avant la pause, exclu pour avoir mis KO un adversaire. Comment ? En voulant dégager son camp d’un geste peu commun, une bicyclette. Monté très haut pour atteindre le ballon, il a eu le malheur, largement partagé avec le Brésilien Jairo, de rencontrer la tête de l’attaquant tout en haut.

Omhaal op eigen helft leidt tot CHAOS: rood, meerdere brancards en een afgepakte vlag... 🟥 🚑 🚩 pic.twitter.com/71fCcmXEah — ESPN NL (@ESPNnl) April 17, 2026

Le choc, foudroyant, a envoyé Jairo au sol et dans les vapes, avant de provoquer le chaos sur la pelouse et une belle échauffourée. De quoi faire sortir de ses gonds le capitaine de Johor, Natxo Insa, averti sur le coup. Certainement inquiet pour son coéquipier, Insa a tout simplement pété les plombs, arrachant le drapeau du drapeau de l’arbitre assistant, mais surtout, en assénant un coup de pied à un brancardier, pas assez vif pour venir assister le blessé à son coup. Une folie complète.

🎥 ردة فعل قائد جوهور دار التعظيم مع المسعفين بعد إصابة زميله القوية خلال لقاء #الأهلي مساء الأمس. رأيكم بتصرف وردة فعل اللاعب؟#الأهلي_جوهور_دار_التعظيم#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة pic.twitter.com/fWuz7ymoCN — وليد سعيد (@Rabanalsafena) April 18, 2026

Malgré toutes ces péripéties, le tenant du titre saoudien, toujours mené par les Riyad Mahrez, Franck Kessié, Édouard Mendy ou Enzo Millot, s’est tout de même imposé (2-1) et rejoint à nouveau le dernier carré.

Bon, désormais les retournées, c’est pour marquer hein !

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