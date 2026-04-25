Riyad Mahrez et trois anciens de Ligue 1 conservent la Ligue des champions asiatique

Al-Ahli 1-0 Machida

But : Al-Buraikan (96e) pour les Saoudiens

Déjà un deuxième premier trophée cette année pour Édouard Mendy cette année ! Youpi, Al-Ahli soulève la Ligue des champions asiatique. Un an après sa première victoire contre Kawasaki, le club de Jeddah conserve son trophée en faisant tomber les Japonais du Machida Zelvia. Pour leur première participation, le jeune club de la banlieue de Tokyo, promu pour la première fois en J. League en 2023 tombe la tête haute. Il avait sorti le Al-Ittihad de Houssem Aouar et Moussa Diaby en quarts de finale.

À domicile, Al-Ahli s’impose avec quatre anciens de Ligue 1 : Édouard Mendy dans les cages, Valentin Atangana et Enzo Millot au milieu et Riyad Mahrez en attaque.

Mahrez devrait s’engager dans un club brésilien pour gagner la C1 sur trois continents !

Un but annulé en Ligue des champions asiatique à cause d’une remise en jeu trop rapide