Un premier pas dans une éventuelle cession du Parc des Princes au PSG

Enfin proprio ? C’est en tout cas le chemin qui se dessine pour le PSG, toujours à la recherche de la bonne formule pour définir son nouveau stade. Alors que dernièrement, les sites de Massy et de Poissy, à l’étude pour la construction d’un stade tout neuf, semblent perdre du terrain, une réunion est fixée au 25 juin prochain entre les équipes du maire Emmanuel Grégoire, des dirigeants parisiens et plusieurs pouvoirs publics, annonce L’Équipe.

Une réunion prévue à l’hôtel de ville, qui doit poser un cadre à une éventuelle vente du Parc des Princes au PSG. Ce qui pourrait bien sceller le problème du nouveau stade, d’autant que la nouvelle municipalité a longtemps vendu un projet urbain pour dynamiser les alentours de l’enceinte des doubles champions d’Europe. Ce comité de pilotage doit se réunir ensuite régulièrement afin qu’une décision concrète soit prise à l’automne prochain.

Paris qui quitte Paris, ce n’est pas pour tout de suite.

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