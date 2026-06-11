Le bus de la Tchéquie bloque la route au Mexique

« Chauffeur, si t’es champion ! » À quelques tours de cadran de leur entrée en lice en Coupe du monde face à la Corée du Sud, ce vendredi à 4h du mat’, la Tchéquie a vécu une drôle de péripétie.

Route bloquée et retour à pied

Après un virage bien mal appréhendé, le bus de l’équipe s’est en effet retrouvé en travers d’une route très passagère de Zapopan, où se disputera la rencontre.

¡REPÚBLICA CHECA COLAPSÓ EL TRÁFICO DE ZAPOPAN! 😰 El camión se quedó atascado en la entrada del complejo del entrenamiento y bloquearon la vialidad por casi una hora ❌ Los jugadores tuvieron que caminar un buen tramo para poder entrenar 😳 pic.twitter.com/PQXVaJt02v — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2026

D’après les médias locaux, un énorme bouchon se serait alors créé pendant près d’une heure. Les automobilistes ont ainsi dû attendre que le bus libère les voies, avant que le trafic ne revienne à la normale. Comble de l’histoire, les coéquipiers de Patrik Schick ont dû rentrer à pattes jusqu’à leur hôtel. Heureusement, il n’y pas de blessé à déplorer.

Au moins, eux, ils en sont descendus.

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