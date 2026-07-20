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Lionel Scaloni reconnaît la supériorité de l’Espagne

JF
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Lionel Scaloni reconnaît la supériorité de l’Espagne

La sagesse après la débâcle. Loin de ses standards tactiques avec une partition immonde de la part de l’Argentine, Lionel Scaloni n’a pas cherché d’excuses après la finale perdue contre l’Espagne. « Ils ont été meilleurs que nous », a-t-il indiqué en bord de terrain.

Toutefois, le sélectionneur n’a pas voulu tout jeter à l’heure de faire le bilan, quelques minutes après avoir vu ses rêves de doublé s’envoler : « Il y a beaucoup de tristesse actuellement, a-t-il concédé, avant d’avoir une pensée pour ses joueurs. Je pense surtout à remercier éternellement ces gars, parce qu’arriver jusqu’ici, ça nous a beaucoup couté. Nous sommes grands dans la victoire, mais il faut aussi être grand dans la défaite, sans oublier tout ce que nous avons fait. Nous avons tout donné. »

Pas certain que tous ses joueurs se soient vraiment comportés en seigneurs après le coup de sifflet final, mais lui, au moins, a tenu son rang.

Scaloni, grand Monsieur.

Le pétage de plombs de Leandro Paredes

JF

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