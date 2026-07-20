Rodri et Fabián Ruiz intègrent des cercles très fermés

L’Espagne est sur le toit du monde et ses milieux avec. Non contents d’avoir remporté une finale à sens unique, malgré le score, face à l’Argentine, Rodri et Fabián Ruiz ont quelques raisons plus individuelles d’être heureux. En effet, grâce à ce titre, ils intègrent des cercles des fermés.

Dans la cour des très grands

Pour Rodri, il rejoint tout simplement une liste où ne figurent que des légendes du jeu : celles des joueurs ayant réussi en carrière le quadruplé Coupe du monde – Trophée continental – Ligue des champions – Ballon d’or. À ses côtés, quelques Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Zinedine Zidane, Rivaldo, Ronaldinho ou encore Lionel Messi… Ça vous cale un type non ?

Pour Fabián Ruiz, il rejoint quant à lui une liste dont il n’est que le onzième nom : les joueurs ayant fait le doublé Mondial-C1 la même année, en ayant joué dans les deux finales. Il se cale désormais avec une flopée de Bavarois de 1974 (Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Hans-Georg Schwarzenbeck, Paul Breitner, Uli Hoeness), Christian Karembeu (Real Madrid, 1998), Roberto Carlos (Real Madrid, 2002), Sami Khedira (Real Madrid, 2014) et Raphaël Varane (Real Madrid, 2018).

Vous avez dit légendaires ?

L'Espagne et le règne du fútbol