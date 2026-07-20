La FIFA ouvre une enquête à la suite du comportement de l’Argentine

À force de prendre le rectangle vert pour un ring de boxe, il finit par y avoir des conséquences. L’Argentine pourrait ainsi laisser encore quelques plumes après avoir déjà vu ses rêves de Coupe du monde s’envoler.

Selon Sky Sports, la FIFA a ouvert une enquête après les incidents survenus lors de la défaite de l’Albiceleste contre l’Espagne. L’instance va examiner les images de la bagarre générale qui a éclaté au coup de sifflet final, avant de décider d’éventuelles sanctions.

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Molina, Paredes et Ayala dans le viseur

Après le coup de sifflet final, les Argentins nous ont offert une scène digne des plus grands shows de catch. Nahuel Molina a asséné un coup de poing à Rodri. Leandro Paredes, lui, a presque réussi à faire pâlir John Cena. Il s’en est d’abord violemment pris à Eric García avant de traîner Gavi au sol.

Déjà exclu à la suite de ces événements, le milieu argentin risque désormais une suspension plus lourde. Chapeau l’artiste. Roberto Ayala, adjoint de Lionel Scaloni, a lui aussi voulu se joindre à la fête en frappant Dani Olmo. La totale.

Perdre, oui. Avec les honneurs, certainement pas.

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