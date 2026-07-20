Des supporters argentins affrontent la police à Buenos Aires

La pilule a eu du mal à passer dans la capitale argentine. Après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde, des affrontements ont éclaté dans la nuit de dimanche à lundi à Buenos Aires, selon Reuters. Des milliers de supporters s’étaient réunis autour de l’Obélisque et la soirée était restée globalement calme jusqu’à ce qu’un groupe tente de franchir les barrières installées autour du monument, peu avant minuit. Comme si cela allait changer le résultat du match.

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La défaite qui passe mal

Des pierres et des bouteilles ont alors été lancées en direction des forces de l’ordre, qui ont répondu avec du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc et un canon à eau. Les incidents se sont étendus sur plusieurs rues, entraînant des fermetures de routes dans le centre de la capitale. Plusieurs interpellations ont été rapportées, mais aucun bilan officiel précis n’a encore été communiqué.

Et heureusement que Paredes était à New York…

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