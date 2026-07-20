- Mondial 2026
- Finale
- Espagne-Argentine (1-0, ap)
Nicolás Otamendi critique le comportement des Espagnols
Chouine, pleure, miaule diront les jeunes. Ou Nicolás Otamendi. Au terme de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne contre l’Argentine (1-0, ap), le défenseur de l’Albiceleste s’est en effet longuement entretenu avec Rodri (son ancien coéquipier à Manchester City) mais pas pour les bonnes raisons. D’après Otamendi, les Espagnols ont « passé leur temps à pleurer » durant la semaine précédant le match. « Toi et Laporte avez passé votre temps à vous plaindre. Et ça, ça ne se fait pas mon ami. Se plaindre de l’arbitrage tout le temps… Ce n’est pas normal de se plaindre à ce point. » Sous le regard interloqué de Rodri, Otamendi a fini sa diatribe par un geste de la main un brin menaçant.
Otamendi fait référence à la sortie d’Aymeric Laporte dans Marca. Le joueur de l’Athletic Club y précisait ceci : « Dans l’absolu, l’agressivité ne me dérange, tant que l’arbitre fait bien son travail. Sur ces derniers matchs, on a vu un certain laisser-aller, parfois en faveur de l’Argentine. C’est une équipe qui rentre dedans, et je pense que l’on ne doit pas laisser passer ça, surtout dans un tournoi aussi important. » De quoi allumer un petit feu, visible durant la finale.
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AB